Tahliye Kanalına Düşen İnek Traktörle Çıkartıldı
54 dakika önce
Şanlıurfa'da su tahliye kanalına düşerek bataklığa saplanan inek, olay yerine giden itfaiye tarafından traktör yardımıyla çıkartıldı.
Şanlıurfa
'da su tahliye kanalına düşerek bataklığa saplanan inek, olay yerine giden itfaiye tarafından traktör yardımıyla çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesinde yaşandı. Araziye bırakılan inek, su tahliye kanalına düştü. Bataklığa saplanan ineği çıkartamayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ineğe halat bağladıktan sonra traktör ile çekip çıkarttı. Sahibine teslim edilen ineğin vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:42 Kaynak: İHA
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