Tahliye kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaklaşık 4 metre derinliğindeki su tahliye kanalına düşen 2 yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesinden geçen DSİ'ye ait su tahliye kanalında 2 yavru köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala inerek yavru köpekleri çıkarttı. Vatandaşlar, yavru köpeklerin 3 gündür kanalda olduğunu ve kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramadığını belirtti. Dışarı çıkartılan yavru köpeklere yem ve su verildi. - ŞANLIURFA