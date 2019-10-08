Son Dakika Haberleri: Tahliye kararı verilen bahçelievler'deki okulda son durum
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Tahliye kararı verilen bahçelievler'deki okulda son durum

29 dakika önce

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.

Tahliye kararı verilen bahçelievler'deki okulda son durum, System.String[]
İSTANBUL  İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Bu okullardan biri de Bahçelievler Haznedar'da bulunan Abdi İpekçi İlkokulu. Açıklamanın ardından veliler okul önüne gelerek çocuklarını almak üzere toplandı. Öğlenci olan öğrencilerinin eğitimlerinin saat 17.45'te biteceği öğrenildi.
Veliler ise alınan karardan memnun olduklarını belirtiyor. Bir veli, kararın olumlu olduğunu belirtirken, bir başka veli ise bir sürede çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Okulda bulunan çocuğunu almak için bekleyen bir başka veli ise, "Hasarlı bir okulda eğitim görmektense bu şekilde olması daha iyi" dedi.



- İstanbul
Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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