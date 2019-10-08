Tahliye kararı verilen bahçelievler'deki okulda son durum
29 dakika önce
İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Silivri
'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Bu okullardan biri de Bahçelievler
Haznedar'da bulunan Abdi İpekçi
İlkokulu. Açıklamanın ardından veliler okul önüne gelerek çocuklarını almak üzere toplandı. Öğlenci olan öğrencilerinin eğitimlerinin saat 17.45'te biteceği öğrenildi.
Veliler ise alınan karardan memnun olduklarını belirtiyor. Bir veli, kararın olumlu olduğunu belirtirken, bir başka veli ise bir sürede çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Okulda bulunan çocuğunu almak için bekleyen bir başka veli ise, "Hasarlı bir okulda eğitim görmektense bu şekilde olması daha iyi" dedi.
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