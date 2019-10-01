Tahliye kararı verilen Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan hasar, böyle görüntülendi
15 dakika önce
Tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan hasar, öğrenciler tarafından böyle görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
Tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde oluşan hasar, öğrenciler tarafından böyle görüntülendi.
İstanbul Valiliği yapılan incelemenin ardından İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin tahliyesine karar verdi. Tahliyesine başlanan diş hekimliği fakültesi binalarında oluşan hasar öğrenciler tarafından görüntülendi. Görüntülerde binanın kolon ve kirişlerindeki çatlaklar, dökülen beton parçaları gözler önüne serildi. - İSTANBUL
3 günlük zorlama hapsi nedeniyle cezaevine gönderilen Yaşar İpek'ten Serengil'e FETÖ'cü benzetmesi Son dakika: TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı tekrar başvurusunu reddetti Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı