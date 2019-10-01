Son Dakika Haberleri: Tahliye kararı verilen fakülte binası havadan görüntülendi
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Tahliye kararı verilen fakülte binası havadan görüntülendi

43 dakika önce

İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı.

Tahliye kararı verilen fakülte binası havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Valiliğinin kararının ardından İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesi binaları boşaltılmaya başlandı. Fakülte binaları havadan drone ile görüntülendi.


İstanbul Valiliği, depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi (Çapa) Diş Hekimliği Fakültesinin 7 binası için tahliye kararı verildiğini açıkladı. Kararın ardından fakülte binaları boşaltılmaya başlandı. Tahliye edilmeye başlanan diş hekimliği binası ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan öğretim görevlileri ve öğrenciler binadaki eşyalarını toparlarken, bazıları ise son kez kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:51 Kaynak: İHA
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