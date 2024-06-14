Tahliye olan Sıla Doğu, ''Dilan'' diye bağırarak ağladı - Son Dakika
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Hukuk

Tahliye olan Sıla Doğu, ''Dilan'' diye bağırarak ağladı

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Kasım ayında tutuklanan Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu dün tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Sıla Doğu, sinir krizi geçirerek ''Dilan'' diye ağladı.

14.06.2024 08:09  Güncelleme: 08:33
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Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verildi. Sıla Doğu, cezaevinin önünde Dilan Polat'ın adını sayıklayarak ağladı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, aylar sonra cezaevinden çıkan Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat'ın tahliye olmadığını öğrenince sinir krizi geçirdi. "Dilan" diye bağırarak ağlayan Sıla Doğu'yu çevresindekiler zor sakinleştirdi.

DOĞU KARDEŞLER SERBEST KALDI

Dilan ve Engin Polat çifti ile, aralarında Polatların kardeşi Sıla ve Can Doğu'nun da olduğu şahıslar hakkında dün aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Öte yandan aralarında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Yaşanan gelişme üzerine Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tahliye olan Sıla Doğu, 'Dilan' diye bağırarak ağladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Tahliye olan Sıla Doğu, 'Dilan' diye bağırarak ağladı

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Tahliye olan Sıla Doğu, 'Dilan' diye bağırarak ağladı

FENOMENLER İÇİN DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık, sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Tahliye olan Sıla Doğu, \'\'Dilan\'\' diye bağırarak ağladı

Dilan Polat, Sıla Doğu, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Tahliye olan Sıla Doğu, ''Dilan'' diye bağırarak ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hasan Balta: Gazetecileri Görünce Gaza Gelmiş Diyelim… 45 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: para için de yüzerken de böyle bağırıyor muydunuz 43 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: ne olursa olsun şu görüntü beni üzdü kardeş işte ALLAH yardımcıları olsun inşALLAH 12 26 Yanıtla
  • Menekse null: arkadaşlar kötü yorum yapmayın çok zor gerçekten 2 8 Yanıtla
  • Sagamore: aha da veriyorum sana ne,verdin mi içerde 5 0 Yanıtla
  • Ahmet yesil: ülkede adaletin olmadığı tescillendi. 4 0 Yanıtla
  • Salih Soysal: Atın tekrar içeri 4 0 Yanıtla
  • Hilmi Kamil Güzel: Napalım hanfendi yaprağını yerken iyi sapına sıra gelince ağlamak yok . Hayat işte bazen börek bazen taraak yedirir adama . Ses yok çıtınız çıkmasın . 2 0 Yanıtla
  • Murat Kara: Şowww Parayı verdimi 6 ay hepsi çıkar Burası turkiye GUÇ PARADA 1 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: millete karşı iyi rol yapıyorlar ama devlet bunları rolünü bilir biletini keser sünnet gerekiyorsa sünnet de yapar 1 0 Yanıtla
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