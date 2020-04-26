Tahliye olduktan sonra testi pozitif çıkınca mahallenin bir kısmı karantinaya alındı - Son Dakika

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Tahliye olduktan sonra testi pozitif çıkınca mahallenin bir kısmı karantinaya alındı
6 saat önce
Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.
Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı'nın Patnos ilçesindeki ceza infaz kurumundan 12 Nisan 2020 tarihinde tahliye olup ilimiz İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokaktaki ikametine gelen S.K., korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 25 Nisan 2020 tarihinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. S.K.'nın eşi A.K.'nın da bugün (26.04.2020) korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından, S.K.'nın ikameti ve çevresi olan Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi 3 ve 4. Sokaklar ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün itibariyle karantina altına alınmıştır. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 08:52 Kaynak: İHA
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