Tahliye olur olmaz genital bölgesine sakladığı 50 bin TL değerindeki uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Tahliye olur olmaz genital bölgesine sakladığı 50 bin TL değerindeki uyuşturucuyla yakalandı

15.06.2022 16:50
Tahliye olur olmaz genital bölgesine sakladığı 50 bin TL değerindeki uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen kadın, genital bölgesinde sakladığı yaklaşık 50 bin TL değerindeki 100 gram metamfetamin ile yakalandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve bir süre sonra tahliye edilen kadın, genital bölgesinde sakladığı yaklaşık 50 bin TL değerindeki 100 gram metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde 12 Mart'ta gerçekleştirilen Bataklık-1 operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 52 şüpheli şahıstan biri olan B.C.T. isimle kadın, cezaevinden tahliye olduktan birkaç gün sonra genital bölgesinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 100 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı. B.C.T. isimli kadın ile birlikte yakalanan K.K. isimli erkek şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda esrar, kenevir bitkisi, reçeteye tabi hap, 2 adet av tüfeği, 16 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu madde öğütmede kullanılan değirmen ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili B.C.T. ve K.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tahliye olur olmaz genital bölgesine sakladığı 50 bin TL değerindeki uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahliye olur olmaz genital bölgesine sakladığı 50 bin TL değerindeki uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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