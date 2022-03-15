5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı - Son Dakika
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5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı

15.03.2022 12:01

5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün 1.

5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazayla ilgili dün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilen servis aracının sahibi İsmail D., savcılığın itirazı ile serbest bırakılmadan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar tutuklandı.

11 Ekim 2021'de İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana dalmış, olayda ikiye bölünen servis aracında 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci de yaralandı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran ise yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında minibüsü kullanan Adalettin Ş., ile servis ihalesini alan İsmail D., tutuklandı.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada şoför Adalettin Ş.'nin tutukluluk halinin devamına İsmail D.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen İsmail D., savcılığın itirazı ile 2. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar tutuklandı. Şahıs cezaevinden çıkamadan tekrar tutuklanırken, ölen öğrencilerin ailelileri yüreklerini bir nebze olsun su serpilmiş olduğunu belirttiler.

5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı
5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı
5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı
5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı
5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin öldüğü servis kazası davasında araç sahibi tahliye edildi AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin öldüğü servis kazası davasında araç sahibi tahliye edildi 5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU 5 ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ SERVİS KAZASINDA, ARAÇ SAHİBİ TAHLİYE OLDU

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme: Servis sürücüsü tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
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