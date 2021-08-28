Tahliye uçuşunda havva bebek dünyaya geldi / yeniden - Son Dakika

İNGİLTERE'ye tahliye uçuşu gerçekleştiren THY uçağında 30 bin feet'te doğum gerçekleşti.

Afganistan'da oluşan güvensiz ortam ve hayat şartları nedeniyle tahliyeler devam ediyor. İngiltere için çalışan Afgan vatandaşları tahliye için ilk olarak Dubai'ye götürüldü. Dubai'deki Afganları İngiltere'ye götürmek için Türk Hava Yolları (THY) tahliye seferi yaptı. Dubai- Birmingham seferini yapan uçakta, Afganistan vatandaşı 26 yaşındaki Soman Noori'nin sancıları arttı.