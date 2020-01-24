Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki Ana Çözüm Ortaklığı görevi jandarmaya verildi - Son Dakika

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Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki Ana Çözüm Ortaklığı görevi jandarmaya verildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'nda yer alan Ana ve Destek Çözüm Ortakları yapısı dahilinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki Ana Çözüm Ortaklığı...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'nda yer alan Ana ve Destek Çözüm Ortakları yapısı dahilinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki Ana Çözüm Ortaklığı görevi Jandarma Komutanlığına verildi.
Kayseri Afet Müdahale Planı ile Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki tevdi edilen görevler hakkında; AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. - KAYSERİ
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