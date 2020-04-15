Tahliyeler başladı - Son Dakika

İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. İlk etapta 65 yaş ve üzeri tutuklular tahliye oldu.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan da mahkumlar tahliye edildi. Öncelikli olarak 65 yaş üstü yaşlı mahkumlar tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı.

(Aykut Zor/İHA)