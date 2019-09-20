Tahliyesi beklenen Demirtaş'a Ankara Savcılığı'ndan aynı davadan ayrı bir soruşturma
1 saat önce
Selahattin Demirtaş'ın AİHM'deki duruşmasından iki gün sonra Ankara Savcılığı Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davadaki tahliye kararına rağmen, Ankara Savcılığı Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi.
Demirtaş'ın avukatlardan Ramazan Demir, Demirtaş için mahkemenin bugün mahsup kararı verdiğini, bugüne kadar yattığı sürenin ceza aldığı dosyadan düşürüldüğünü açıkladı. Demir, aynı suçtan açılan yeni soruşturma ile müvekkilinin tahliyesinin engellemek istendiğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:30
Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun? Mahkeme başkanı, minik Leyla'nın babasına patladı: Çok ciddiyetsiz bir adamsın Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu Hakkında yeniden tutuklama istenen Demirtaş'tan ilk yorum