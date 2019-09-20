Son Dakika Haberleri: Tahliyesi beklenen Demirtaş'a Ankara Savcılığı'ndan aynı davadan ayrı bir soruşturma
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Tahliyesi beklenen Demirtaş'a Ankara Savcılığı'ndan aynı davadan ayrı bir soruşturma

1 saat önce

Selahattin Demirtaş'ın AİHM'deki duruşmasından iki gün sonra Ankara Savcılığı Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi

Tahliyesi beklenen Demirtaş'a Ankara Savcılığı'ndan aynı davadan ayrı bir soruşturma, System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davadaki tahliye kararına rağmen, Ankara Savcılığı Demirtaş hakkında, ayrı bir soruşturma başlatarak, tutuklama kararı istedi.


Demirtaş'ın avukatlardan Ramazan Demir, Demirtaş için mahkemenin bugün mahsup kararı verdiğini, bugüne kadar yattığı sürenin ceza aldığı dosyadan düşürüldüğünü açıkladı. Demir, aynı suçtan açılan yeni soruşturma ile müvekkilinin tahliyesinin engellemek istendiğini ileri sürdü.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Ankara Savcılığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:30 
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