Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe... - Son Dakika

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Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe...
6 saat önce
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı. - ANKARA
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