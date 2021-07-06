HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hakkında devam eden dava kapsamında milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, Nisan ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gergerlioğlu'nun tutuklanmasının ardından dosya da Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitti. Mahkeme, "hak ihlali" kararı vererek, dosyayı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Dosyanın gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararının ardından HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 3 aydan bu yana tutuklu olduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.
Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Gergerlioğlu, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu'nun yaptığı paylaşımı, Galatasaray'ın başına yeniden geçen Fatih Terim de yapmıştı. Bu nedenle "nerede kalmıştık" ifadeleri, Fatih Terim'le özdeşleşti.
İşte Gergerlioğlu'nun o paylaşımı:
Son Dakika › Politika › Tahliyesine karar verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'nerede kalmıştık' paylaşımı - Son Dakika