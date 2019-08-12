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Tahmazoğlu, bayramı vatandaşlarla karşıladı

57 dakika önce

Tahmazoğlu, bayramı vatandaşlarla karşıladıGAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Tahmazoğlu, bayramı vatandaşlarla karşıladı
GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binasında buluşarak bayramlaştı. Mehmet Tahmazoğlu bu ziyaretin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nı ziyaret ederek vatan toprağı için şehit olmuş vatan evlatları için dua etti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak burada da partililerle ve vatandaşlarla ile bayramlaştı.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
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