Tahmazoğlu'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahmazoğlu'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

Tahmazoğlu'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

7 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Tahmazoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Vatanın bütünlüğü ve yüce Türk Ulusu'nun bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda ederek en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi böyle bir günde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mart 1915 tarihinde inanılmaz bir başarının elde edildiği Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünün onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Tahmazoğlu, yayımladığı mesajın devamında, "Milletimizin, tarih boyunca hür ve müstakil yaşamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiştir. Bu nedenle hiçbir güç milletimizi esaret altına alamamıştır. Bundan tam 105 yıl önce milletimizin inancından, ruhundan ve vatan mücadelesinden doğan Çanakkale Zaferi, yalnız tarihe değil milletimizin gönlüne de yazılmıştır. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara birer örnektir. Çanakkale Zaferi, tarihe sığmayan, hepimize büyük gurur veren bir destandır. Türk milleti Çanakkale'de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz böylelikle, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya güçlü şekilde ilan etmiştir. Şehitlerimizi Anma gününün bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü Gaziantep halkı kurtuluş mücadelesi verirken bu toprakları 6 bin 317 şehidin kanlarıyla suladı. Bize düşen görev bugünlere gelmemiz için canları pahasına savaşıp bu topraklara kanlarını döken şehitlerimizi yad etmek, onları asla unutmamak ve gelecek nesillere bu kahramanlıkların anlatılmasını sağlamaktır. Bu sebeple biz de Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında başlattığımız Çanakkale ziyaretlerimizde vatan toprağını korumak için canlarını vermiş olan 253 bin şehidimizin bulunduğu Çanakkale'de bu zamana kadar 79 bin öğrencimizi ecdadıyla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ederken, yaşayan gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:37 Kaynak: İHA
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