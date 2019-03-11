Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'dan İstiklal Marşı Mesajı

Tahmazoğlu'dan İstiklal Marşı Mesajı

20 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tahmazoğlu'dan İstiklal Marşı Mesajı, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mehmet Tahmazoğlu İstiklal Marşı'nın, o zor günleri ve kurtuluşu en iyi şekilde anlatan eşsiz bir destan olduğunu vurgulayarak, "Milli mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren, Kurtuluş Savaşı'nı İstiklal Marşı'yla adeta abideleştirmiş vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır' diyerek, onu Türk Milletine armağan etmiştir. Maneviyatı ve edebiyatı böyle eşsiz bütünleştirebilen ve bu kadar güzel ifade eden bir şaire sahip olduğumuz için gurur duymalıyız. İstiklal Marşımızın, ulusumuzun ortak değeri olarak yaşatılmasını sağlamakla, birleştirici ve bütünleştirici görevimizi yerine getirirken ortak düşünce ve değerlerde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'ndan saçılan bağımsızlık tutkusu yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u en derin minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

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