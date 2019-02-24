Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu, Esnafla Sohbet Etti

Tahmazoğlu, Esnafla Sohbet Etti

16 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Düğmeci Mahallesindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Tahmazoğlu, Esnafla Sohbet Etti, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Düğmeci Mahallesindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelinde devam ettirdiği mahalle gezileri kapsamında Karagöz olarak bilinen Düğmeci Mahallesinde esnafla bir araya geldi. AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve AK Parti Şahinbey Kadın Kolları Başkanı Şükran Yılmaz ile birlikte esnafla istişarede bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Tahmazoğlu gezi sırasında bir iş yerinin açılışını da gerçekleştirdi.

"Esnafımızla iç içeyiz"

Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Her fırsatta esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, talep ve önerilerine dinliyor, belediye çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Esnaf ve dostlarımızın düşünceleri bizim için çok önemli. Hayata geçireceğimiz tüm çalışmalarımızı halkımızın talep ve önerileri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple esnaf ziyaretlerimiz, halkımız ile istişaremiz hiç durmadan devam edecek. Bizleri ağırlayan tüm esnaf dostlarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Şahinbey, Mehmet Tahmazoğlu, Güncel
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