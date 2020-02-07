Tahmazoğlu Gaziantep'te gazilik unvanı veriliş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'e gazilik unvanının veriliş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gazianteplilerin kahramanca verdiği mücadelenin dünyaya örnek gösterildiğine dikkati çekti.



Tahmazoğlu, Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü ile ilgili mesajında, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk olarak 17 Aralık 1918'de İngilizler, yaklaşık bir yıl süren işgalin ardından Fransızlar ile yaptıkları anlaşma gereği Antep'i Fransızlara terk etmişlerdir. 5 Kasım 1919'da gerek Fransızların, gerekse onlarla hareket eden Ermenilerin baskı ve zulümleri Anteplilerin direnişine yol açmıştı. Antepliler işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne ve her türlü imkansızlığa rağmen, hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücüyle sergiledikleri tarihe mal olmuş örnek savunmayla, Şahinbeylerin, Şehitkamillerin Karayılanların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele ederek 6 bin 317 şehit verme pahasına Antep'i düşman işgalinden kurtarmışlardı. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi gücüyle işgale 11 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep'i, 8 Şubat 1921 tarihli ve 93 sayılı kanunla 'Gazilik' unvanı ile taçlandırmıştır. Böylece Gaziantep adıyla anılmaya başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Gazianteplilerin bu kahramanlıklarını 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık timsali olarak alabilirler' sözüyle veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bizler de bu ülkenin bağımsızlığı için milli beraberliğimize, tarihimize ve milli servetimize sahip çıkarak torunlarımıza büyük ve kadim devletimizi bağımsız olarak devredebilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu onurlu günün coşku içerisinde kutlanmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP