Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı

6 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye de hain saldırı sonrasında şehit düşen askerlerimiz için derin bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti.

Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye de hain saldırı sonrasında şehit düşen askerlerimiz için derin bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti.


İdlib'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısın da şehit olan askerlerin tüm ülkede olduğu gibi kendisini de derinden yaraladığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Acımız çok büyük. İdlib'de rejim unsurlarının hain hava saldırısı sonucu Şehit olan askerlerimizin haberi ülkemizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Kendi halkına zulmeden bir anlayışa dur demek ve ülkemizin bekası için orada bulunan kahraman Mehmetçiklerimize yapılan bu saldırının karşılığı misli ile verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Bu hainlere bugüne kadar hak ettiği cezayı verdiği gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir. Bu acıların tekrar yaşanmaması dileğimle, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
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