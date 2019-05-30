Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu, Kadir Gecesini kutladı
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Tahmazoğlu, Kadir Gecesini kutladı

39 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Tahmazoğlu, Kadir Gecesini kutladı, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yayımladığı mesajında, "Toplum olarak manevi duygular içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan'ın en değerli gecesi olan Kadir Gecesine erişmiş bulunmaktayız. Ramazanların manevi havası Kadir Gecesiyle doruklara çıkmakta ve bayramla taçlanmaktadır. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, kulun Allah'a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Ramazanın içinde bir ödül gibi beklenen bu gecede, tüm dualarının kabul olmasını diler, İslam alemine, tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:06 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Şahinbey, Güncel
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