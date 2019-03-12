Tahmazoğlu'ndan 600 Öğrenciye Kol Saati

Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, 600 öğrenciye kol saati hediye etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi
Kültür Merkezinde düzenlenen törene Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti
Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve öğrenciler katıldı.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlere önem verdiğini belirterek, "Bundan dolayı da eğitime destek vererek 4 okul yapıp milli eğitimin hizmetine sunduk. 189 gençlik merkezi ve sosyal tesis yaparak 500 bin kişiye kurs verdik. Yeni dönemde dev bir kütüphane yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca semtlerimize millet kıraathanesi dediğimiz kütüphaneler yaparak öğrencilerimize ders çalışma mekanları oluşturacağız. Böylelikle herkes çok daha kolay bir şekilde kitaba ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.
Tahmazoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde Şahinbey ilçesinde 60 okulun 30'una z kütüphane yapacaklarını ifade ederek, Mecidiye Han
'ın restorasyonunu tamamlayıp burayı Sahaflar Çarşısı
olarak hizmete sunacaklarını aktardı.
Yeni dönemde eğitime, sanata, spora ve gençlere daha büyük yatırımlar yapacaklarını belirten Tahmazoğlu, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Şahinbey Spor Salonu'nda sanatçı Ali Kınık
'ın katılacağı Şehitleri Anma Gecesi düzenleyeceklerini kaydetti.
Osman Türe de gençlere önem veren bir belediye başkanına sahip oldukları için çok şanslı olduklarını ifade etti.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü'ne işaret eden Türe, "Değerli öğrenciler, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırılmasını istemiyorsanız, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların ve aramıza atılmak istenen nifak tohumlarının farkına varmalı, kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz." açıklamasında bulundu.