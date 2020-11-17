Tahmazoğlu'ndan Araban Kaymakamı Mutlu'ya ziyaret - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu ziyaret etti.

Mutlu, Hükümet Konağı bahçesinde karşıladığı Tahmazoğlu'na kaymakamlığın projeleriyle ilgili bilgi verdi, Türk bayrağı hediye etti.

Tahmazoğlu ve Mutlu, Şahinbey Belediyesince ilçedeki tüm anasınıfı öğrencileri için 15 parçadan oluşan bilgin kaşifler seti dağıtılması için protokol imzaladı.

Ardından kaymakamlığın projelerinden sosyal market, sosyal fırın ve oyuncak atölyesi projelerini yerinde inceleyen Tahmazoğlu, oyuncak atölyesinde bir oyuncağın kumaşının da kesimini yaptı.

Tahmazoğlu, kaymakamlığın hayata geçirdiği projeleri beğendiğini ve takdir ettiğini ifade ederek, devamını diledi.

Mutlu ise ziyareti için Tahmazoğlu'na teşekkür etti.