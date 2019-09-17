Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'ndan 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' projesine destek
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Tahmazoğlu'ndan 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' projesine destek

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" Projesine destek olarak Dinleyici ailesinin misafiri oldu.

Tahmazoğlu'ndan 'Ben okuyorum, Gaziantep okuyor' projesine destek, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" Projesine destek olarak Dinleyici ailesinin misafiri oldu.


Gaziantep Valiliği'nin başlattığı "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" Projesine destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi'ndeki Ahsen Sitesi, öğrencileri ve aynı sitede ikamet eden Dinleyici ailesi ile birlikte kitap okudu. Gaziantep'te kitap okuma oranını arttırmak, okumaya teşvik etmek, özendirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumayı sevdirmek amacıyla başlatılan projeye destek olan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Dinleyici ailesinin başarılı kızları Lamia Dinleyici ve arkadaşları ile birlikte kitap okuyarak okumanın önemine dikkat çekti.


Çok güzel bir proje


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirterek, "Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'ün başlatmış olduğu "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" Projesi çerçevesinde Akkent Mahallemiz 'de Lamia kızımızın evini ziyaret ettik. Lamia aynı zamanda bir kitap kurdu. Şahinbey Belediyesi olarak başlattığımız "Her Evde Bir Kütüphane Olsun" Proje kapsamında her ay okullarda dağıttığımız kitaplardan düzenlediğimiz yarışmalarda eş dereceye giren bir öğrencimiz. Dinimizin ilk emri oku. Okumayı bir alışkanlık haline getirip yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır bu çalışmayı yürütüyoruz. Sayın Valimizin başlattığı ve aynı anda 30 bin evde kitap okuma daveti çok güzel bir uygulama. Bu konuda Sayın Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum. Biz de bu konuda Akkent Mahallemizde ikamet eden Lamia ve arkadaşlarıyla birlikte kitabımızı okuduk ve şimdide bizleri bahçede bekleyen öğrencilerle kitap okuyacağız. Böylelikle bu kampanyaya destek veriyoruz. Bu anlamda herkesi de bu kampanya ya destek olmaya ve kitap okumaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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