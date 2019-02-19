Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

Tahmazoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yazıcık ve Güneykent Mahalleri'ni ziyaret ederek vatandaşların evlerine misafir oldu.

Tahmazoğlu'ndan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yazıcık ve Güneykent Mahalleri'ni ziyaret ederek vatandaşların evlerine misafir oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yazıcık ve Güneykent Mahalleri'ni AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Yazıcık Mahallesi ziyaretinde demir ustası Mustafa Baştürk'ün iş yerine misafir olan Tahmazoğlu burada demir döverek, ustaya işinde kolaylıklar diledi.

Güneykent Mahallesi'nde Yavuz ailesinin evine misafir olan Mehmet Tahmazoğlu burada vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Mehmet Tahmazoğlu'nun yeniden Şahinbey Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler.

"Vatandaşımızın hizmetindeyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in çehresini değiştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yazıcık ve Güneykent Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Hepsinin de oldukça yakın ilgisi ile karşılaştık. Hepsinden Allah razı olsun. Onlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Güneykent, Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey, Güncel
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