Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'ndan Esnafa Teşekkür Ziyareti

Tahmazoğlu'ndan Esnafa Teşekkür Ziyareti

13 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından esnafa teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Tahmazoğlu'ndan Esnafa Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından esnafa teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahmazoğlu'na Almacı Pazarı ziyareti sırasında esnaf tarafından kutlama organizasyonu düzenlendi.

Pazarda esnaf tarafından şarkılar eşliğinde karşılanan Tahmazoğlu, seçimde vatandaşın çok büyük desteğini aldıklarını belirterek, "Gaziantep halkı, üçüncü defa Şahinbey'de bize 'yola devam' dedi. Yüzde 60'ın üzerinde, çok büyük bir destek verdi. Bu anlamda tüm halkımıza ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden, yeniden bismillah diyerek, yola devam edeceğiz. Rabbim en güzel hizmetleri hep birlikte yapmayı nasip eylesin." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:40 Kaynak: AA

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