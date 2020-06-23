Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek - Son Dakika

Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek

- Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek Tahmazoğlu: "Hayvancılığı geliştirmek istiyoruz" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, canlı hayvan desteğinde bulunduğu hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, hayvanların bakımı ve son durumu ile ilgili bilgi aldı.

- Tahmazoğlu'ndan hayvancılığa tam destek

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Tahmazoğlu:

"Hayvancılığı geliştirmek istiyoruz"

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, canlı hayvan desteğinde bulunduğu hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, hayvanların bakımı ve son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Kısa süre önce 243 aileye 184 büyükbaş, 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerinin evlerine misafir olarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"Desteklerimiz sürecek"

Hayvan yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçimize ve hayvan yetiştiricilerimize Şahinbey Belediyesi olarak destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle köylerimizde yaşayan imkanı olmayan ancak hayvancılık yapabilecek ailelerimize küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Bostancık Mahallemizde iki tane inek verdiğimiz Saniye ablamızı ve Hikmet Beyi ziyarete geldik. Bu arada kendilerine verdiğimiz hayvanları da gördük, oldukça sağlıklılar ve iyi besleniyorlar. İnşallah yakın zamanda iki inek de doğum yapacak ve iki tane olan inek sayısı dörde çıkacak. Verdiğimiz hayvanların yanında yem desteğinde de bulunduk. Bu hayvanları beş yıl boyunca satmayacaklar bunlar kendilerine bir sermaye olacak. Böylelikle hayvancılığı da geliştirmiş olacağız. Hayvanların sütlerinin değerlendirilmesi konusunda da Koyun ve Keçi Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah hayvanların sütlerini de onlar değerinde satın alacaklar ve vatandaşlarımıza ulaştıracaklar. Hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Şahinbey Belediyesi'nden iki tane inek alan Saniye ve Hikmet çifti "Öncelikle bizlere böyle bir destek verdiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz. Başkanımız bizlere tohum, gübre, hayvan yemi ve hayvan desteğinde bulunuyor. Kendisinin sayesinde hiçbir ücret ödemeden birçok imkana sahip olduk. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:47 Kaynak: İHA

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