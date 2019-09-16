Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'ndan taksi duraklarına ziyaret
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Tahmazoğlu'ndan taksi duraklarına ziyaret

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe ve Cumhuriyet mahallelerinde taksi duraklarını ziyaret ederek, taksicilerle bir araya geldi.

Tahmazoğlu'ndan taksi duraklarına ziyaret, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe ve Cumhuriyet mahallelerinde taksi duraklarını ziyaret ederek, taksicilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahmazoğlu, ziyaretlerindeki konuşmasında, halkla iç içe, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı içerisinde olduklarını belirtti.

Mehmet Tahmazoğlu, "Taksici kardeşlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Sorunları yerinde dinleyip, çözüm bulmak için çalışıyoruz. Ziyarete gittiğimiz bölgedeki çalışma alanlarımızı kontrol ederken, diğer yandan vatandaşlarımızla sohbet etmek bizi oldukça mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Taksiciler de Tahmazoğlu'nun ziyaretinden mutlululuk duyduklarını ifade ederek, Şahinbey Belediyesinin çalışmalarından memnuniyetlerini belirttiler.

Şahintepe, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:34 Kaynak: AA
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