Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'ndan, Vatandaşlara Davet

Tahmazoğlu'ndan, Vatandaşlara Davet

2 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmek için 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Şahinbey Karataş Spor Salonu'na davet etti.

Tahmazoğlu'ndan, Vatandaşlara Davet, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmek için 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Şahinbey Karataş Spor Salonu'na davet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e gelerek vatandaşlarla bir araya geleceği müjdesini vererek, "2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sini hedefleyen ve gönüllerde taht kuran dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 26 Ocak Cumartesi günü (bugün) Gaziantep'e gelerek vatandaşlarımızla bir araya gelecektir. Cumhurbaşkanımıza gönülden bağlı olan Gaziantepli hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlayacağına olan inancım tamdır. Gaziantep, her zaman liderimize sahip çıkmıştır. Hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımıza karşı sevgileri daima en üst noktada olmuştur. 26 Ocak'ta Gaziantep tarihi günlerden birini yaşayacak olup, Gaziantep'imizin misafirperverliğini bu şehrin evlatları bir kez daha gösterecektir. Tüm hemşehrilerimi Şahinbey Karataş Spor Salonuna davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Mehmet Tahmazoğlu, 26 Ocak, Şahinbey, Yerel, Politika, Güncel
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