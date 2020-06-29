Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi - Son Dakika

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in en gözde mahallelerinden birisi olması beklenen Yamaçtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in en gözde mahallelerinden birisi olması beklenen Yamaçtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

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Şahinbey Belediyesi tarafından 12 milyon metrekare alan üzerine kurulan Yamaçtepe Mahallesi'nde yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konutların Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacağı müjdesini verdi.


"İlçenin en güzel yerlerinden bir tanesi"


Şahinbey'in en gözde mahalleri arasında gösterilmeye aday bir yaşam alanı olarak dizayn edilen Yamaştepe Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yamaçtepe, şehrimizin batısında yer alan ve en yüksek kotta bulunan bir mahallemiz. Burç ve Yamaçtepe Ormanının arasında olması ve şehrin havasının batıdan gelmesi münasebetiyle yaşanılabilirlik noktasında en güzel yerlerden bir tanesi. Burada 12 milyon metrekare alanı imara açtık ve buradaki ilk konutları Şahinbey Belediyesi olarak biz yaptık. Müteahhitler de hızlı bir şekilde ruhsat alıp inşatlara başlayacak. Alt yapı çalışmalarının bir kısmı tamamlandı, kalan kısmı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Yamaçtepe Ormanı'nda düzenlemeler yapıyoruz. Bu bölgenin hem piknik ve spor alanı ihtiyacını karşılayacak, ayrıca içeresinde gençlik kampı da bulunacak olan çok güzel bir yer olacak. Buranın asfalt çalışmasını yaptık. İnşaat faaliyetlerinin durumuna ve ihtiyaç durumuna göre çalışmalar devam edecek. Yamaçtepe'ye çok yoğun bir talep var. Temmuz ayı içerisinde buranın satışına başlayacağız. Burası, Gaziantep'in en güzel mahallelerinden bir tanesi olacak. Konutlarımızın şimdiden Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:00 Kaynak: İHA

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