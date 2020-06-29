Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi - Son Dakika

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in en gözde mahallelerinden birisi olması beklenen Yamaçtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in en gözde mahallelerinden birisi olması beklenen Yamaçtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Şahinbey Belediyesi tarafından 12 milyon metrekare alan üzerine kurulan Yamaçtepe Mahallesi'nde yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konutların Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacağı müjdesini verdi.

"İlçenin en güzel yerlerinden bir tanesi"

Şahinbey'in en gözde mahalleri arasında gösterilmeye aday bir yaşam alanı olarak dizayn edilen Yamaştepe Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yamaçtepe, şehrimizin batısında yer alan ve en yüksek kotta bulunan bir mahallemiz. Burç ve Yamaçtepe Ormanının arasında olması ve şehrin havasının batıdan gelmesi münasebetiyle yaşanılabilirlik noktasında en güzel yerlerden bir tanesi. Burada 12 milyon metrekare alanı imara açtık ve buradaki ilk konutları Şahinbey Belediyesi olarak biz yaptık. Müteahhitler de hızlı bir şekilde ruhsat alıp inşatlara başlayacak. Alt yapı çalışmalarının bir kısmı tamamlandı, kalan kısmı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Yamaçtepe Ormanı'nda düzenlemeler yapıyoruz. Bu bölgenin hem piknik ve spor alanı ihtiyacını karşılayacak, ayrıca içeresinde gençlik kampı da bulunacak olan çok güzel bir yer olacak. Buranın asfalt çalışmasını yaptık. İnşaat faaliyetlerinin durumuna ve ihtiyaç durumuna göre çalışmalar devam edecek. Yamaçtepe'ye çok yoğun bir talep var. Temmuz ayı içerisinde buranın satışına başlayacağız. Burası, Gaziantep'in en güzel mahallelerinden bir tanesi olacak. Konutlarımızın şimdiden Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]