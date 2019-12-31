Tahmazoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahmazoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Tahmazoğlu'ndan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2020 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik ile dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Tahmazoğlu'ndan yeni yıl mesajı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2020 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik ile dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.


2019 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni yıl mesajı yayımladı. Mehmet Tahmazoğlu yayımladığı mesajında, "Geride bıraktığımız 2019 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey'i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. İlçemizi geleceğe hazırlama yolunda, hizmet süremiz boyunca hayata geçirdiğimiz çalışmalara gösterdiğiniz anlayış ve hoşgörüden dolayı siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 2020 yılında Şahinbey'imizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek günlerin şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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