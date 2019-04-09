Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu, Polis Haftasını Kutladı

Tahmazoğlu, Polis Haftasını Kutladı

2 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, polis haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm polis teşkilatı ve ailelerinin polis haftasını kutladı.

Tahmazoğlu, Polis Haftasını Kutladı, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, polis haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm polis teşkilatı ve ailelerinin polis haftasını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis Teşkilatının Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Türk Polisi'nin gücünü halktan ve kanunlardan aldığını belirterek, polislerin her zaman fedakarca çalıştıklarını söyledi.

"Ülkemizin huzur ve güvenini sağlıyorlar"

Polislerin gücünü halktan aldığını belirten Tahmazoğlu, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında da büyük rol üstlenmektedir. Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Bilinmelidir ki demokrasinin yaşaması, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını vererek görevlerini yerine getirmiş, bundan dolayı da toplumumuzun güven ve takdirini kazanmıştır. Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimize, halkımız da her zaman destek olmuş, onlara minnettar kalmışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm polislerimizin Polis Haftasını kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:14 Kaynak: İHA
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