Tahmazoğlu Sağlıklı Beslenme Konusunda Tavsiyelerde Bulundu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların sağlıklı beslenmesinin önemine değindi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların sağlıklı beslenmesinin önemine değindi. Çocukların annelerinin yaptıkları yemeklerinin çok önemli olduğuna değinen Tahmazoğlu, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine iki hazneli, ısı kaybını önleyen 112 bin modern beslenme kabı hediye etti.



Eğitime verdiği destek ve öğrencileri okumaya teşvik etmek için verdiği hediyelere bir yenisini daha ekleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hem öğrencilerin gönlünü kazandı hem de obeziteye karşı savaş açmış oldu.



112 bin adet beslenme kabı dağıtıldı



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin hazır yiyecekler yerine annelerinin evde hazırladığı sağlıklı gıdalarla beslenebilmeleri için özel olarak hazırlattırılan ısı yalıtımlı ve iki hazneli, içi çelik kaplamalı modern beslenme kaplarını, ilçedeki 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine dağıtımını gerçekleştirdi.



"Obezite dünyanın sorunu"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, obezitenin tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, "Obezite çağımızın hastalığı. Bu gidişat çok tehlikeli. Gençlerimizin özellikle spor yapmasını ve sağlıklı beslenmesini önemsiyoruz. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize sürekli spor malzemeleri veriyoruz ve spor tesisleri yaparak, gençlerimizin spor yapmasını sağlıyoruz" dedi.



"Çocuklarımız sağlıklı beslenmeli"



Sağlıklı beslenmenin önemine değinen Tahmazoğlu, "Özellikle çocuklarımızın, annelerinin hazırladığı yemeklerden yemeleri çok önemli. Bu kapsamda ilçemizde okuyan 112 bin anaokulu ve ilkokul öğrencimize beslenme kabı yaptırdık. Termos şeklinde ve iki haznesi var. Hijyenik ve ısıyı koruyan bir kap. Bunları çocuklarımıza hediye ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir, çocuklarımızın küçük yaşta sağlıklı beslenmeye alışması önemli. Çocuklarımızın ne olduğu belli olmayan ve onlara zarar veren yiyeceklerden mutlaka uzak kalmalarını, özellikle de annelerimizin yaptığı yiyecekleri yemelerini, sağlıklı beslenme açısından çok önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden ve velilerden başkana teşekkür



Beslenme kabı almanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Beslenme kaplarıyla evlerimizden yemekler getirebileceğiz" şeklinde konuştular.



Öğrenci velileri projenin kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklarımız bu sayede kendi hazırladığımız yiyecekleri tüketecekler. Böylelikle daha sağlıklı ve hijyenik beslenmiş olacaklar ve taşıması daha kolay olacak. Okulda kendileri alıp, abur cubur tüketiyorlar. Ama artık bu beslenme kaplarıyla çocuklarımız hijyenik ortamda kendimizin hazırladığı yemekleri güzel bir şekilde yiyecekler" diye konuştular. - GAZİANTEP

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