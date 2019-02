Tahmazoğlu Seçim Startını Verdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yola devam kararı sonrası seçim startını verdi.

Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, seçim startını verdi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törene MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, ilçe teşkilatı ve belediye personeli katıldı.



"Liderimiz bizler için mücadele ediyor"



MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Gaziantep'in seçimlerde destan yazacağını belirterek, "Bu dakikadan sonra tarihlerle saatlerle uğraşmadan hepimiz üzerine düşeni yapacağız. Bu süreçte gençliğe çok büyük rol düşüyor. Bana hep yaşın küçük ne işin var oralarda diyorlar. Ancak, bir gencin bakış acısı, mücadelesi liderine güç ve umut oluyor. Bizim liderimiz, gençlerimizin en ön saflarda yürümesini bekliyor ve bizim geleceğimiz için mücadele ediyor. Dolayısıyla bizlerinde her zaman ona destek olacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu konuda başta Şahinbey gençliği olmak üzere, tüm gençliğe yürüdükleri yolda muvaffak olmalarını diliyorum. Hepinizin yüreğine sağlık. Gençlerimiz ve kadınlarımız olmasa eksik kalırız. Biz bir aileyiz. Bu saatten sonra kapı kapı, gönüllere dokunarak dolaşmak düşüyor bizlere. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Milletimize yapılan hizmetleri anlatsanız zaten, kendisi başka bir yere oy vermeyecektir. Ben Gaziantep'in 31 Martta desten yazarak Reis'inin karşısına göğsünü gere gere çıkacağına inanıyorum" dedi.



"Oylarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanın Gaziantep'e büyük önem verdiğini belirterek, "Önemli bir seçimin arifesindeyiz. Her seçim partiler için çok önemli. Hele de iktidar partisi için çok daha önem arz ediyor. Bu yapılan hizmetlerin devamı için her bir seçimi, bugüne kadar olduğu gibi oylarımızı arttırarak devam ettirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat Gaziantep'e gelerek ve Gaziantep'e verdiği önemi göstererek, Şahinbey Spor Salonumuzda İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar ki çalışmalardan ve memnuniyetinden dolayı bu görevi 3'ncü kez şahsımıza tebliğ etti ve vazifelendirdi. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar bizi bu göreve tekrar layık gördüğü için teşekkürlerimi arz ediyorum. Daha öncesinde teşkilat yoklamalarında Şahinbey teşkilatımızın, MKYK üyemizin, Milletvekillerimizin, İl başkanımızın, İlçe Başkanımızın, meclis üyelerimizin bize gösterdiği güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.



"Şahinbey herhangi bir ilçe değil"



Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey isminin yükünün ağır olduğuna dikkati çekerek, "Şahinbey herhangi bir ilçe değil. Şahinbey ismini Gaziantep'in kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren şehadet şerbetini içerken, "Bize şehadet Şerbetini içmek, Ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir" diyen bir yiğidin adı. Bu nedenle Şahinbey'in ismini taşımak kolay değil. Şahinbey şu anda filen Türkiye'nin en büyük ilçesi. 1.200.000'den fazla nüfusa sahip. İl merkezi olarak baktığınızda 70 ilden daha fazla bir nüfusa sahip. Burası öyle rastgele bir yer değil. Burası daha önce muhalefetin elindeyken, kocaman bir köy haline getirilen, çarpık yapılaşmış, doğru düzgün yolu, parkı, sosyal tesisi ve camisi olmayan kaderine terk edilmiş bir yerdi. Ancak bugün Şahinbey'e baktığımızda bir cazibe merkezi haline geldi. Teşkilatımız, meclis üyelerimiz, müdürerimiz ve tüm personellerimizle birlikte Şahinbey'e hak ettiği hizmeti sunmaya çalıştık. Şuna hamd ediyorum ki, Şahinbey artık eski Şahinbey değil. Cumhurbaşkanımızdan defalarca ödüller aldık. Şahinbey şu anda çalışmalarıyla örnek gösterilen bir belediye haline geldi. Bunlar yeterli mi? Hayır. Milletimiz daha iyisine ve daha güzeline layık" şeklinde konuştu.



"IMF'ye borç verecek duruma geldik"



Mehmet Tahmazoğlu IMF'den borç alınacağı söylentilerinin yalan olduğunu belirterek, "İlk dönemimizde biliyorsunuz belediyeyi borçlu devralmıştık. Borçları kapattıktan sonra yapılan birçok hizmet ortada. Şu anda belediyemizin kimseye 1 lira borcu yok. Biliyorsunuz son günlerde IMF gündemde muhalefet diyor ki; 'Türkiye seçimden sonra tekrar IMF ile görüşüp, borç alacak' diyor. Ancak Cumhurbaşkanımız biz o defteri 2013 yılında kapattık dedi. IMF'ye olan borçlarımızın hepsini ödedik. Ben o gün Ankara'daydım. Mecliste grup toplantısında Cumhurbaşkanımız bugün IMF'ye olan son borcumuzu da kapatıyoruz ve IMF'ye borç verme konusunda Maliye Bakanımız görüşmelere başlıyor demişti. O zamanki Maliye Bakanımız ve Gaziantep Milletvekilimiz Mehmet Şimşek'ti. Bende Şahinbey İlçesi ile ilgili bir konu için Ankara'daydım. Grup toplantısından sonra bakanlığa gittim. Bakanımız bana birazdan IMF heyeti gelecek, onlara borç verme konusunda görüşmeler yapacağız dedi. Biliyorsunuz geçmiş dönemlerde küçük paralar için IMF'nin kapısında bekleniyordu. Bende Bakanımıza dedim ki, 'Ne olur IMF heyetine söyle. Artık bizim belediyelerimiz dahi IMF'ye borç verecek duruma geldi.' 100 Milyon Dolar kredi verebiliriz dedim. Bu paraları IMF'ye veremedik ama milletimize harcadık" dedi.



"Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez"



AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke 31 Mart seçimlerinde yeni bir zafere imza atacaklarını belirterek, "Şahinbey Kahramanlıkları ile ünlü bir ilçedir. Devletten tek kuruş almadan kendi imkanlarıyla düşmanlara karşı kahramanca çarpışan bir şehrin adıdır. Geçmişi bilmezsek geleceğe yön veremeyiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi eğer siyasi tarihimizi bilmezsek, şimdiki halimizi anlayamayız ve geleceğimize yön veremeyiz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. 31 Mart akşamı sizlerin sayesinde Allah'ın inayetiyle bu seçimden zaferle çıkacağız. Her zaman her konuda istikrar çok önemlidir. 17 yıldır AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, sizlerin de çalışmasıyla eğitimde, sağlıkta, ekonomide, dış politikada ve siyasette bir istikrar yakaladık. Zirveye çıkmak kolay değil ama asıl zor olan zirvede kalıcı olabilmektir. Bundan dolayı mutlaka yakın geçmişimizde ne oldu, Türkiye'nin daha önceki pozisyonu neydi? Bu gün ne hale geldik? Bunları bilemezsek bu seçimin ehemmiyetini kavrayamayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

