Tahmazoğlu, Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.



Tahmazoğlu, şehitlerin ailelerini ve uzuvlarını kaybeden gazileri AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, AK Parti Şahinbey Kadın Kolları Başkanı Şükran Yılmaz ile birlikte ziyaret ederek sohbet etti.



"Bize vatan lazım"



Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehitlerimiz olmasa biz bugün burada rahat bir şekilde oturamayız. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu vatan toprağında onların sayesinde yaşıyoruz. Eğer minarelerde ezanımız okunmasa ve bayrağımız göklerde dalgalanmasa zenginde olsak fakirde olsak bir önemi yok. Bunun en güzel örneği ise yanı başımızdaki Suriye. Dün belki oranın en zengini iken, çıkan iç karışıklık sonrasında gelip burada ekmek ve yemeğe muhtaç durumda kaldılar. Dolayısıyla her şeyden önce bize vatan, din, namus lazım. Onun için şehitlik çok yüce bir mertebe, Peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Cenab-ı hakta bu yüce makamı herkese nasip etmiyor. Şehit anne ve babası olmakta herkese nasip olmuyor. Bu da şerefli bir makam. Şehit yakınlarımız bizlere şehitlerimizin emaneti ve sizlere yüreğimizden geldiği için saygı gösteriyoruz. Bizler buraya oy için değil sizlerin duası için geldik. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin ellerinden öpüyorum" dedi.



Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, "Başkanımız sağ olsun bizlere her zaman yardımcı oluyor. Bizlere her zaman değer vermiştir. Bizde kendisinin bu yaklaşımından ve bizlere vermiş olduğu değerden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için konut yaptık"



Mehmet Tahmazoğlu Şehit Aileleri Derneğini ziyaretinin ardından Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı ziyaret etti. Vatan için hayatlarını ortaya koyup, uzuvlarını kaybeden Gazilerimiz tarafından büyük bir mutlulukla karşılanan Tahmazoğlu, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.



Tahmazoğlu, Gazilerin bu vatan için canını ortaya koyduğunu belirterek, "Şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Rabbim bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Gazilerimiz bu vatan için hayatlarını ortaya koyup, bu vatan için uzuvlarını kaybeden fedakar insanlar. Hakları hiçbir zaman ödeşilmez. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman sizlere duacıyız. Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, uygun imkanlarla konut yaptık. Gazi şehrimizin ismine yakışır bir çalışma oldu. Rabbim tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler versin. Evlerinde güle güle ağız tadıyla oturmak nasip etsin" ifadelerini kullandı.



Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Başkanı Mehmet Yeter, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek, "Bizler Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak sizden memnunuz. Bizlere yılın her günü kapınızı sürekli açık tuttunuz. Her türlü sorunumuzla yakından ilgilendiniz. Sizlerin sayesinde şehit aileleri ve bizler ev sahibi olduk. Allah sizden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

