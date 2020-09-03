Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor - Son Dakika

Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor

Şahinbey Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve çekilen kura sonrasında dizüstü bilgisayar kazanan vatandaşlara Tahmazoğlu hediyelerini verdi.

Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor, System.String[]

Şahinbey Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve çekilen kura sonrasında dizüstü bilgisayar kazanan vatandaşlara Tahmazoğlu hediyelerini verdi.

Sosyal Medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlara çeşitli hediyeler veren Şahinbey Belediyesi, bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi, Instagram hesabından 'Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında kaç Türk şirketi var' sorusuna katılan ve doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrasında 10 kişi dizüstü bilgisayar kazandı.

"Hediyeler vermeye devam edeceğiz"

Dizüstü bilgisayar kazanan vatandaşları makamında ağırlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sosyal medya üzerinden çeşitli sorular sorarak vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Özellikle Covid-19 salgını döneminde evlerinde kalan vatandaşlarımızı, evlerinde kalmalarına teşvik için bu tür bir çalışma başlatmıştık ve çeşitli hediyeler vermiştik. Düzenlemiş olduğumuz yarışmalara ilgi ve talebin fazla olduğu gördük ve devam ettirme kararı aldık. Her hafta sonu sorular sorarak çeşitli hediyeler vermeye devam edeceğiz. Bu yarışmamızda 'Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında kaç Türk şirketi var' sorusunu sorduk ve doğru cevaplayan 10 vatandaşımıza diz üstü bilgisayar hediye ettik. Bu yarışmaları Instagram üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Doğru cevap veren yarışmacılarımızı da ödüllendireceğiz" dedi.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz"

Dizüstü bilgisayar kazanan Yasin Özaslan, hediyesini aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Başkanımızın sosyal medya üzerinden sorduğu soruya doğru cevap vererek bilgisayar kazandım. Bilgisayarın derslerimde çok faydalı olacağını düşünüyorum Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hediye kazanan vatandaşlardan Elif Albayram adına ödülünü almaya gelen Hatice Albayram isimli vatandaş, "Bu hediyenin bize çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çevremizden hep duyuyorduk. Çanakkale, top, kitap ve daha başka birçok hediye kazandıklarını söylüyorlardı. Başkanımız bizi çok güzel ağırladı ve hediyemizi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kazandığı dizüstü bilgisayarı kardeşine hediye edeceğini ifade eden Burçu Çöplü, "Belediyemizin diz üstü bilgisayar hediyeli yarışmasına katıldım. Ben üniversiteye giderken diz üstü bilgisayarım yoktu. Çok zorluk çekmiştim. Kardeşim bu yıl üniversiteye başlayacak ben onun için yarışmaya katıldım ve yarışmaya 45 bin kişi katılmıştı. Bana çıkacağını hiç düşünmüyordum. Ama bana çıkınca çok sevindim. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dizüstü bilgisayar kazanan Irmak Sinem Ülger'in annesi Aynur Ülger ve kız kardeşi Gizem Nur Ülger, Mehmet Tahmazoğlu'ndan Irmak ile görüntülü olarak görüşmesini istedi. Tahmazoğlu Irmak ile görüntülü konuşarak, sohbet etti. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tahmazoğlu sosyal medya yarışmalarıyla ödüllendiriyor - Son Dakika

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