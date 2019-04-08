Tahmazoğlu ve Bakbak Bilim ve Sanat Merkezini Gezdi
10 dakika önce
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen Bilim ve Sanat Merkezini AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile ziyaret etti.
Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi
tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen Bilim ve Sanat Merkezini AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak
ile ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan 4 okuldan birisi olan Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret programına İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe de katıldı.
Milletvekili Derya Bakbak, buraya sınavla alınan öğrencilerin oluşturulan atölyeler ve sınıflardan yararlandığını, atölyelerde resim ve teknolojiye yönelik robotik kodlamalar bulunduğunu anlattı.
Ayrıca üç boyutlu CNC kesim, tasarım ve uygulamalar yapılan çalışmaları gördüklerini, bu çalışmaların ana sınıfından başlayıp, yüksek lisans ve doktora seviyesine varana kadar farklı şekillerde yapıldığını belirten Bakbak, "Ayrıca öğrencilerimiz tarafından ulusal ve uluslararası projeler ve tasarımlar yapılmış." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:40 Kaynak: AA
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