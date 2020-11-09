Tahmazoğlu ve Kaymakam Mutlu'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Tahmazoğlu ve Kaymakam Mutlu'dan 10 Kasım mesajı

09.11.2020 17:30
Tahmazoğlu ve Kaymakam Mutlu'dan 10 Kasım mesajı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, " 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı göstermemiz gereken bir gündür. Bu günde bizlere düşen en büyük görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek ve çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaymakam Mutlu mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk Milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir. Milletinden aldığı güçle, emperyalist devletlere karşı verilen istiklal mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak tarihe geçen Atatürk'ü andığımız bu gün, yani 10 Kasım, Türk Milleti için anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Unutmayalım ki Atatürk'ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O'nu anlamak, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan ve 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek, O'nun kendi deyimi ile 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu ve Kaymakam Mutlu'dan 10 Kasım mesajı
Tahmazoğlu ve Kaymakam Mutlu'dan 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey, 10 Kasım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tahmazoğlu ve Kaymakam Mutlu'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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