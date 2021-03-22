Tahmazoğlu yaşlılar haftasını kutladı - Son Dakika

Tahmazoğlu yaşlılar haftasını kutladı

22.03.2021 18:10
Tahmazoğlu yaşlılar haftasını kutladı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yayımladığı mesajında, "Bir toplumun yaşlısına sahip çıkarak, onları hayatlarının son dönemecinde huzurlu ve sorunlardan arınmış bir şekilde hayatlarına devamını sağlamak bir kültür mirasıdır. Bu nedenle yaşlılarımıza sahip çıkmalı, sosyal devlet anlayışı gereği sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır. Toplumdan kopmayan, düşünceli ve hoşgörülü deneyimleriyle gençlere yol gösteren yaşlılarımız, toplumu zenginleştiren en önemli değerlerimizdir. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek toplumu oluşturan bütün bireylerin vatandaşlık görevidir. Belediye olarak bizlerde yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm yaşlı vatandaşlarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, onların sadece bir günde değil, her zaman için baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu yaşlılar haftasını kutladı

Şahinbey, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tahmazoğlu yaşlılar haftasını kutladı - Son Dakika


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