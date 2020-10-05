Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor - Son Dakika

Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor

Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyorTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tahnit ustası Selçuk Karaköy (43), yasal yollarla avlanan veya doğal nedenlerden ölen hayvanların içini doldurarak onlara yeniden hayat veriyor.

Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor, System.String[]

Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tahnit ustası Selçuk Karaköy (43), yasal yollarla avlanan veya doğal nedenlerden ölen hayvanların içini doldurarak onlara yeniden hayat veriyor. En büyük hayalinin bir müze kurmak olduğunu belirten Karaköy, "Çorlu'ya tahnit hayvanların olduğu bir müze kazandırmak isterim. İçerisinde yüzlerce tahnit hayvanın bulunduğu doğa ve tabiat müzesi. Mesela dükkanın kapısı açık olduğu zaman aileler çocuklarıyla buraya geliyorlar. Bu çocukların bu hayvanları televizyon haricinde görmeleri çok zor" dedi.Çorlu'da yaşayan 24 yıllık tahnit ustası Selçuk Karaköy, yasal yollarla avlanan veya doğal nedenlerden ölen ve içlerinde nesli tükenmekte olanların da bulunduğu hayvanların içini doldurarak, görmeleri için gelecek kuşaklara aktarıyor. Tahnit mesleğine 1996 yılında merak üzerine başladığını belirten Karaköy, "1996 senesinde bu işe çok merak sardım, merak sonucunda da kendi işim oldu. Gördüğünüz gibi bu ürünler ortaya çıkmaya başladı. Çok zor, gerçekten çok zor. Niye derseniz birçok meslek bilmeniz lazım. Dericilik, kalıpçılık, ürünleri temin edemediğimiz kısımlarda dil, diş ve gözler yurt dışına bağımlı halde. Yurt dışından geldikten sonra da gümrüklerde uğraşıyoruz. Ardından ürünler birleştiriliyor, deriler tamamlandıktan sonra hayvanlar bu hale geliyor. Hepsi zor yapımı. Aslında bu soruya cevap veremiyoruz. Kuş da aynı, büyük memelilerde aynı. Hepsi zor, hepsi gerçekten zor" dedi.'1 ASLANIN TAHNİTİ 4 AY SÜREBİLİYOR'Hayvanların tahnit edilmesinin zor ve uzun bir süreç olduğunu ifade eden Karaköy, "En uzun süren hayvanlar, büyük memeliler ve yırtıcılar. Mesela önünde durduğumuz aslanın yapımı yaklaşık 4 ayı geçmiştir. Kalıba giydirdikten sonra sadece bir hafta dikişleri sürüyor.  Bozayılar, 200 kilo üzerindeki ayılar yine yaklaşık 4 ay sürüyor. Çünkü bunların tabaklama süreleri var. Kalıplama süreleri var. Derinin kalıp üstünde durması lazım. Ardından hayvanı dikmemiz lazım. Hayvanın hiçbir şekilde hareket etmemesi lazım. Makyajının yapılıp müşteriye ya da Tarım Orman Bakanlığı birimlerine teslim etmemiz lazım" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE BU SANATI YAPAN BİR ELİN BEŞ PARMAĞINI GEÇMEZ'Selçuk Karaköy, Türkiye'de bu mesleği yapanların sayısının çok az olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de bu sanatı yapan bir elin beş parmağını geçmez. Dünyada ise çok yapılan bir iş. Niye derseniz, eski dünya dediğimiz Avrupa ve Amerika'da avcılık çok önemli. Ciddi anlamda çok yapılan bir uğraş ya da hobi diyelim. Bununla birlikte tabii ki elde edilen ürünlerin bir şekilde doldurulması lazım. Yani herhalde dünyada yüz binlerce tahnit stüdyosu mevcuttur. Ben bu iş çok sabır istiyor. Bu iş için çok emek veriyorum diyebilirim. Yaptığım tahnit kötü olsa da bozdum, tekrar yaptım. O yüzden de şu anda kusursuz, gerçeğiyle birebir muhteşem hayvanlar çıkıyor. Elimde bir aslan var. Konya'nın Karatay Belediyesi yaptırdı. Bu aslan 26 yaşındaydı. Doğada böyle bir aslan bulabilme şansımız neredeyse yok. Bacak arasına kadar siyah yele atmış çok büyük bir erkek aslan. Gerçekten doğada olsaydı ağırlığı 400 kilo ve boyu 1.80 metre olacaktı. Hayvanat bahçesinde yaşadığı için şuanda boyu 1.60 metre ve 250 kilo civarında. Ölünce bize yolladılar, biz de hayvanı bu hale getirdik" ifadelerini kullandı.'HAYALİM MÜZE KURMAK'

En büyük hayalinin bir müze kurmak olduğunu belirten Karaköy, "Çorlu'ya tahnit hayvanların olduğu bir müze kazandırmak isterim. İçerisinde yüzlerce tahnit hayvanın bulunduğu doğa ve tabiat müzesi. Çünkü biz ölsek de adımız yaşayacak. Bu çocuklar için çok güzel bir şey. Mesela dükkanın kapısı açık olduğu zaman aileler çocuklarıyla buraya geliyorlar. Bu çocukların bu hayvanları televizyon haricinde görmeleri çok zor" dedi.


Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor
Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor

Tekirdağ, Karaköy, Selçuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Fenerbahçe'nin Diego Perotti transferinde pürüz çıktığı iddia edildi "Dalga mı geçiyorsun?" diyen Erman Toroğlu'undan Fatih Terim'e sert sözler: G.Saray'a bir faydası olmaz Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak "İkinci eşi alın" çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı         
13:29
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü         
12:02
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı         
11:05
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
10:37
Eski eşinin telefonuna gelen Eski eşinin telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürmüş         
10:36
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok         
08:44
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti         
08:33
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi         
21:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 15:27:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahnit ustası, ölen hayvanları gelecek nesillere tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei