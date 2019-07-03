Son Dakika Haberleri: Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi
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Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi

11 dakika önce

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde tahnit uygulanan, aralarında ayının da bulunduğu yaban hayvanları, kamyonet kasasında nakledildi.

Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi, System.String[]
ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde tahnit uygulanan, aralarında ayının da bulunduğu yaban hayvanları, kamyonet kasasında nakledildi.
Ilgaz Dağı'nda trafik kazası gibi nedenlerle telef olan ayı, kurt, tilki gibi yaban hayvanları, tahnit (cesedin iç organlarının çıkarılarak, çeşitli kimyasallar uygulanarak çabuk bozulmayacak hale getirilmesi) uygulanarak, Ilgaz Kayak Merkezi'ne kaymakamlığa ait kafeteryada sergilendi. Kafeteryanın kapatılması ardından, tahnitlenmiş hayvanların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne ait lgaz Belören köyünde bulunan rehabilitasyon merkezine nakledilmesine karar verildi. Aralarında ayının da bulunduğu tahnitli hayvanlar, kamyonetin kasasında merkeze nakledildi. Kamyonet kasasında hayvan cesetlerini görenler şaşırdı. Bazı kişiler, hayvanların fotoğrafını çekmeye çalıştı.


- Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:03 Kaynak: DHA
Çankırı, Ilgaz, Güncel
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