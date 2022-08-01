İranlı Komutan: ABD'nin Küresel Siyasi Etkisi Azalıyor - Son Dakika
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İranlı Komutan: ABD'nin Küresel Siyasi Etkisi Azalıyor

01.08.2022 10:12
İranlı Komutan: ABD'nin Küresel Siyasi Etkisi Azalıyor

TAHRAN, 1 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın üst düzey bir komutanı Pazar günü yaptığı açıklamayla ABD'nin küresel siyasi etki alanının daraldığını söyledi.

TAHRAN, 1 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın üst düzey bir komutanı Pazar günü yaptığı açıklamayla ABD'nin küresel siyasi etki alanının daraldığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO) Başkomutanı Hüseyin Selami söz konusu açıklamayı İDMO'nun siyasi direktörlerinin katıldığı bir konferansta yaptı. Selami, Washington'ın Afganistan'dan kaçışı ve diğer yenilgilerinde görüldüğü üzere ABD'nin bölge ülkelerinde hükümet kurmaya yönelik tüm çabalarının "ardı ardına" başarısızlığa uğradığını dile getirdi. Selami, "Tüm bunlar önemli bir olayı, yani ABD'nin başarısızlığını müjdeleyen işaretlerdir" diye konuştu. ABD Başkanı'nın yakın zamandaki Ortadoğu ziyaretine değinen İranlı komutan, Joe Biden'ın herhangi bir şey elde edemeden eli boş döndüğünü söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İranlı Komutan: ABD'nin Küresel Siyasi Etkisi Azalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı Komutan: ABD'nin Küresel Siyasi Etkisi Azalıyor - Son Dakika
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