İranlı Sözcü: İran'da ABD Yaptırımları Nedeniyle 4 Yılda 480 Talasemi Hastası Öldü

TAHRAN, 10 Ekim (Xinhua) -- İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Jahromi, İran'ın nadir hastalıklar için ilaç ithalatını engelleyen ABD yaptırımları nedeniyle son dört yılda ülkede 480 talasemi hastasının öldüğünü bildirdi.

Jahromi, Cumartesi günü geç saatlerde paylaştığı tweet ile yaptırımlar yüzünden 2018'de 70, 2019'da 90, 2020'de 140 ve 2021'de 180 talasemi hastasının hayatını kaybettiğini belirtti.

Bununla beraber bu yıl 220 talasemi hastasının aynı nedenle hayatını kaybedebileceğine işaret eden sözcü, epidermolizis bülloza (EB) hastaları ve diğer nadir hastalıklardan muzdarip olanların da her yıl İran'a uygulanan yaptırımların kurbanları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Yine Cumartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Instagram gönderisinde, tüm İranlıların geçim kaynaklarını, işlerini ve sağlıklarını etkileyen Washington'un benzeri görülmemiş yaptırımlarıyla ayrım gözetmeksizin hedef alındığını söyledi.

Sözcü Kenani, "Her gün bir bahaneyle İran'a yönelik yeni bir yaptırım listesi yayınlanıyor" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, Washington'un Tahran ile dünya güçleri arasındaki nükleer anlaşmadan çekildiği yıl olan 2018'den bu yana arttı.

Amerika Birleşik Devletleri, ilaç ve gıda maddeleri de dahil olmak üzere insani yardım maddelerinin yaptırım listesine dahil edilmediğini iddia etse de, İran'ın petrol ihracatına ve bankacılık sektörüne uyguladığı ambargolar, pratikte ülkenin bu tür malları ithal etmesini engelledi.