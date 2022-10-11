İran Ekonomi Bakanı: İran ve Rusya Banka Kartı Ağlarını Birbirine Bağlayacak - Son Dakika
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İran Ekonomi Bakanı: İran ve Rusya Banka Kartı Ağlarını Birbirine Bağlayacak

11.10.2022 11:41
İran Ekonomi Bakanı: İran ve Rusya Banka Kartı Ağlarını Birbirine Bağlayacak

TAHRAN, 11 Ekim (Xinhua) -- İran'da yayın yapan Hemşehri Çevrimiçi haber sitesine göre, İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi Pazartesi günü, İran ve Rusya'nın banka kartı ağları arasında önümüzdeki birkaç ay içinde bağlantı kurulmasını umduğunu söyledi.

TAHRAN, 11 Ekim (Xinhua) -- İran'da yayın yapan Hemşehri Çevrimiçi haber sitesine göre, İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi Pazartesi günü, İran ve Rusya'nın banka kartı ağları arasında önümüzdeki birkaç ay içinde bağlantı kurulmasını umduğunu söyledi.

Haber sitesi, Handuzi'nin, "İran ve Rusya Merkez Bankaları arasında yararlı müzakereler yapıldı ve umarım bankacılık ağları arasındaki bağlantının yanı sıra Shetab (İran'ın ulusal ödeme sistemi) ve Mir (Rusya'nın ulusal ödeme sistemi) banka kartı ağları arasındaki bağlantı önümüzdeki iki, üç ay içinde gerçekleşecek" açıklamasını aktardı.

Handuzi, İran ve Rusya'nın bankacılık ağlarının bağlanmasının, ekonomik operatörlerin iş yapmasını kolaylaştıracağını ve turistlerin de bu bankacılık ağından yararlanabileceğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Banka, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Ekonomi Bakanı: İran ve Rusya Banka Kartı Ağlarını Birbirine Bağlayacak - Son Dakika

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