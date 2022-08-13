İran: AB Önerilerini, Taleplerimizi Karşıladığı Takdirde Kabul Edeceğiz

TAHRAN, 12 Ağustos (Xinhua) -- İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranlı bir diplomat Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma önerilerinin, ancak İran'ın taleplerinin karşılanması halinde kabul edilebileceğini belirtti. Diplomat ismi gizli kalmak koşuluyla yaptığı açıklamada, ülkesinin söz konusu önerileri, İran'ın çeşitli taleplerini karşılamada "güvenilirliğe" sahip olup olmadıklarını görmek için gözden geçirdiğini söyledi. Diplomat, bu öneriler arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) güvenlik tedbirleriyle ilgili siyasi iddiaların çözülmesi, İran üzerindeki yaptırımların kaldırılması ve bütün tarafların nükleer müzakerelerin sonunda potansiyel bir anlaşmaya varmasının güvence altına alınmasının yer aldığını bildirdi.

AB, Viyana müzakerelerine katılanların vereceği siyasi kararları beklerken, Pazartesi günü resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma amaçlı karar taslağının "son metnini" sundu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de başlayan müzakereler, Tahran ile Washington arasındaki siyasi görüş farklılıkları nedeniyle Mart ayında askıya alınmıştı. Beş aylık bir aradan sonra Perşembe günü başlayan son tur müzakereler, Pazartesi günü sona erdi. JCPOA'yı dünya güçleriyle Temmuz 2015'te imzalayan İran, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını durdurmayı kabul etmişti. Ancak, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Washington'u anlaşmadan çekerek Tahran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu da İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bazılarından vazgeçmesine neden oldu.