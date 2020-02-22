Tahran 13. bölge belediye başkanında korona virüs şüphesi - Son Dakika
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Tahran 13. bölge belediye başkanında korona virüs şüphesi

16 dakika önce

İran devlet televizyonunda Tahran 13. bölge belediye başkanının korona virüse yakalandığı haberi verildi.

Tahran 13. bölge belediye başkanında korona virüs şüphesi, System.String[]

İran devlet televizyonunda Tahran 13. bölge belediye başkanının korona virüse yakalandığı haberi verildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.

Tahran 13. bölge belediyesi halkla ilişkiler müdürü Kiyanuş Caferi ise Tasnim Haber ajansına verdiği röportajda 13. bölge belediye başkanının korona virüsüne yakalandığı iddialarına ilişkin,"Bu haber asla doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Kiyanush Cafer'i Tahran 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin 11 şubattan sonra akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Doktorlara göre, durumunu şu an iyi ve tedavisinden sonra da taburcu edilecek" dedi.

İran'ın kum şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs diğer şehirlere de yayılmış ve şu ana kadar toplam 18 onaylanmış vak'a saptanırken, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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