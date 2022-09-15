İran ile Özbekistan Arasında 17 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

TAHRAN, 15 Eylül (Xinhua) -- İran'ın resmi İRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran ile Özbekistan arasında Çarşamba günü pek çok farklı alanda 17 işbirliği anlaşması imzalandı. Aralarında ulaştırmanın geliştirilmesi, kültürel alışverişler, gümrük, ticaret ve ekonomik işbirliği, sağlık ve diğer alanların da bulunduğu anlaşmalar, her iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda Özbekistan'ın Semerkant şehrinde imzalandı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortak komisyon toplantısında, Tahran- Taşkent ilişkilerinin yalnızca komşuluk ve bölgesel bağlantıların ötesinde olduğunu, derin medeni ve kültürel ilişkilere dayandığını söyledi. Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti'ndeki mevcut kapasitelerin göz önünde bulundurulmasıyla enerji alanında iyi bir işbirliğine hazırız" dedi. İran lideri, ülkesinin tehditleri fırsata çevirdiğini söyleyerek ABD yaptırımlarına rağmen İran'ın ilerleme kaydettiğinin de altını çizdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin ilerlediğini söyledi.