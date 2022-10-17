İran Medyası: İran, Bavar-373 Savunma Sisteminin Menzilini 300 Km'ye Çıkardı - Son Dakika
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İran Medyası: İran, Bavar-373 Savunma Sisteminin Menzilini 300 Km'ye Çıkardı

17.10.2022 11:14
İran Medyası: İran, Bavar-373 Savunma Sisteminin Menzilini 300 Km'ye Çıkardı

TAHRAN, 17 Ekim (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İranlı üst düzey bir askeri yetkilinin Pazar günü İran'ın, Bavar-373 karadan havaya füze savunma sisteminin operasyonel menzilini 300 km'ye çıkardığını söylediğini bildirdi.

TAHRAN, 17 Ekim (Xinhua) -- İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İranlı üst düzey bir askeri yetkilinin Pazar günü İran'ın, Bavar-373 karadan havaya füze savunma sisteminin operasyonel menzilini 300 km'ye çıkardığını söylediğini bildirdi.

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Alireza Sabahi-Fard ülkenin başkenti Tahran'da bulunan bir askeri akademide, İran'ın yerli üretim sistemine geçişinin tehditlerle orantılı olduğunu ve İran'ın sistemin yeni menzilini test ettiğini söyledi.

İran, ülke sınırlarına giren düşman hedeflere müdahalede 200 km operasyonel menzile sahip yerel olarak tasarlanmış ve üretilmiş mobil savunma sistemini Ağustos 2019'da açıklamıştı.

Tasnim, İranlı komutanın, "Düşmanları üslerinde izliyoruz. Radarlarımızın menzili binlerce kilometre" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Füze sistemi elektronik savaşa ve elektromanyetik bombalara karşı koyabilen iki tespit ve angajman radarına sahip. Buna ilave olarak radarlar, hava savunma sistemleriyle mücadelede kullanılan anti-radyasyon füzelerini de tespit edebiliyor.

Azami 300 km menzile sahip füzelerin bulunduğu sistem, düşman uçaklarını İran sınırlarının dışındayken tespit edip hedef alabiliyor, aynı anda 300 hedefi tespit edebiliyor, 60 hedefi izleyebiliyor ve 6 hedefe angaje olabiliyor.

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Kaynak: Xinhua

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Medyası: İran, Bavar-373 Savunma Sisteminin Menzilini 300 Km'ye Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Medyası: İran, Bavar-373 Savunma Sisteminin Menzilini 300 Km'ye Çıkardı - Son Dakika
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